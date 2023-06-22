Крупный пожар ликвидируют на территории бывшего завода в Волжском

Черный столб дыма видно даже из Волгограда Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Огромный столб дыма и едкий запах окутал город Волжский. На территории бывшего завода ЖБИ-1 загорелись пластиковые емкости и картон на площади 300 квадратных метров. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе администрации города-спутника.

- В 13.00 на телефон ЕДДС поступило сообщение о том, что на территории бывшего завода по адресу: Логинова, 6 загорелся пластик пластиковые ёмкости, - рассказали в мэрии Волжского.

На место пожара прибыли два пожарных расчета, спецтехника и водовозная машина комбината благоустройства.

К счастью, в 13.47 пожар на складе хранения пластиковой тары был локализован, о чем сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.