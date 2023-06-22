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НовостиПроисшествия22 июня 2023 10:34

Трое пострадали в ДТП с Datsun и микроавтобусом под Волгоградом

Женщина на иномарке не уступила дорогу
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Оба авто серьезно пострадали. В больнице три человека.

Оба авто серьезно пострадали. В больнице три человека.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Три человека пострадали в аварии с Datsun on-DO и микроавтобусом «Газель Бизнес» в Волгоградской области. Страшное ДТП случилось в семь утра 22 июня 2023 на сельской трассе неподалеку от хутора Тормосин в Чернышковском районе. По предварительным данным, ехавшая за рулем иномарки 49-летняя женщина не уступила дорогу на перекрестке, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

- 49-летняя водитель Datsun on-DO, двигаясь со стороны хутора Тормосин в сторону города Цимлянск по второстепенной дороге, не предоставила преимущество проезда перекрестка, - рассказали в ведомстве.

Datsun буквально протаранил микроавтобус. От сильного удара ехавшая по главной дороге «Газель Бизнес» опрокинулась на бок. У иномарки снесло весь перед. В больницу с места ДТП увезли троих. Ранения получили оба водителя - 49-летняя женщина и 55-летний мужчина, а также 57-летняя пассажирка иномарки.

По факту ДТП проводится проверка.