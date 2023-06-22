320 млн рублей в Волгоградской области потратят на постройку глэмпингов и модульных гостиниц

Так выглядят глэмпинги в эко-парках и они появятся в Волгоградской области Фото: Андрей АБРАМОВ

Волгоградская область получила 320 миллионов рублей на реализацию инвестпроектов в сфере туризма. Регион вошел в число 38 субъектов РФ, которые в 2023 и 2024 годах получат средства на строительство модульных отелей и развитие глэмпингов. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный комитет экономической политики и развития.

Огромные суммы между собой поделят Среднеахтубинский, Иловлинский и Городищенский районы для возведения модульных отелей. На их строительство Волгоградская область получит в 2023 году из федерального бюджета 24,9 миллиона рублей, а в 2024-м - 289,5 миллиона.

Софинансирование областным бюджетом за два года составит 6 миллионов рублей. В результате в регионе будут созданы новые современные туристические объекты общей вместимостью более 230 номеров.