Карту активностей фестиваля #ТриЧетыре подготовили в Волгограде

Основные площадки будут на набережной. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

23 и 24 июня 2023 года в Волгограде пройдет молодежный фестиваль #ТриЧетыре. Чтобы жители и гости города не заблудились на четырех площадках феста, администрация города подготовила специальную карту активностей.

На карте отметили места, где расположатся соревновательные площадки на верхней и нижней террасах Центральной набережной. Также указали точки, где на День молодежи 2023 в Волгограде можно будет перекусить, купить воды в жару, отдохнуть. Расположение туалетов не указали, организаторы надеются, что их гости найдут сами. Еще один важный момент – пройти на набережную в зону фестиваля можно будет только через рамки, установленные в нескольких местах. Они также отмечены на картах активностей фестиваля #ТриЧетыре на 23 и 24 июня 2023.

Карта активностей на 23 июня.

Карта активностей на 23 июня.

Карта активностей на 24 июня.