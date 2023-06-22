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НовостиОбщество22 июня 2023 9:38

Карту активностей фестиваля #ТриЧетыре подготовили в Волгограде

Четыре площадки будут работать 23 и 24 июня 2023 в Волгограде
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Основные площадки будут на набережной.

Основные площадки будут на набережной.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

23 и 24 июня 2023 года в Волгограде пройдет молодежный фестиваль #ТриЧетыре. Чтобы жители и гости города не заблудились на четырех площадках феста, администрация города подготовила специальную карту активностей.

На карте отметили места, где расположатся соревновательные площадки на верхней и нижней террасах Центральной набережной. Также указали точки, где на День молодежи 2023 в Волгограде можно будет перекусить, купить воды в жару, отдохнуть. Расположение туалетов не указали, организаторы надеются, что их гости найдут сами. Еще один важный момент – пройти на набережную в зону фестиваля можно будет только через рамки, установленные в нескольких местах. Они также отмечены на картах активностей фестиваля #ТриЧетыре на 23 и 24 июня 2023.

Карта активностей на 23 июня.

Карта активностей на 23 июня.

Карта активностей на 23 июня.

Карта активностей на 23 июня.

Карта активностей на 24 июня.

Карта активностей на 24 июня.

Карта активностей на 24 июня.

Карта активностей на 24 июня.