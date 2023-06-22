В Волгограде 18-летняя девушка пыталась зарезать любимого

Девушку ждет суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи передали в Тркторозаводский районный суд Волгограда уголовное дело в отношении 18-летней местной жительницы, обвиняемой в попытке убийства возлюбленного. В апреле 2023 года она пыталась зарезать парня из-за банальной ссоры. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, в тот вечер влюбленные устроили застолье в квартире дома №20А на улице Жолудева.

- В процессе распития спиртных напитков между сожителями произошла ссора, в ходе которой девушка, обидевшись на своего сожителя, взяла нож, которым нанесла два удара в область груди 25-летнего мужчины, - уточнили в следкоме региона.

Очевидец помог остановить преступницу и вызвал неотложку, а также полицию. Раненого мужчину госпитализировали, врачи смогли спасти ему жизнь. Девушке же грозит тюрьма.