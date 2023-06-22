Активы завода «Красный Октябрь» спустили с молотка за 2,5 млрд рублей

Завод-банкрот перепродали только документально Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Металлургический завод «Красный Октябрь» в Волгограде продали за 2,5 миллиарда рублей. Обанкроченное предприятие за немаленькую сумму перепродали самому же заводу «Красный Октябрь». Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Сделка о купле-продаже состоялась накануне. Цена лота составляла изначально 9 миллиардов рублей, но после пары аукционов желающих купить завод не находилось и теперь он ушел с молотка за рекордно низкие 2,5 миллиарда. Юридическое лицо - АО «Группа РСЛ».

Комплекс, объявленных на торгах в феврале текущего года, объединяет 23,7 тысяч единиц движимого и недвижимого имущества. В ноябре 2018 года арбитражный суд признал завод «Красный Октябрь» был признан банкротом.