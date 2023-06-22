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НовостиПроисшествия22 июня 2023 8:42

Под Волгоградом женщина зарегистрировала дома 15 мигрантов

Нарушительнице грозит 3 года тюрьмы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Волгоградской области возбудила уголовное дело на 30-летнюю жительницу Серафимовичского района, зарегистрировавшую в доме 15 мигрантов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, нарушительницу удалось вычислить в ходе рейда в рамках профилактической операции «Нелегал-2203».

- Жительница одного из хуторов за денежное вознаграждение зарегистрировала в своем частном домовладении 15 граждан Узбекистана. Фактически мигранты по указанному адресу не проживали, - уточнили в полиции региона.

На женщину могут возбудить уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка граждан на учет). Ей грозит реальный срок до трех лет или крупный штраф.