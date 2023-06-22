В Волгограде нашли 1,2 тонны сомнительного сухого молока

Предприятие по производству молока. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Крупную партию сухого молока сомнительного производства обнаружили сотрудники Россельхознадзора Волгоградской области в городе-герое. Более 1,2 тонны сырья могли поступить на реализацию, если бы не система «Меркурий», мониторинг которой позволяет вычислять нарушителей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного профильного ведомства, предприятие допустило ошибку при оформлении документов на продукцию.

- На площадке имелись оформленные эВСД на сухое цельное молоко (1,2 тонны). Однако по результатам анализа данных системы «Меркурий» выявлено, что не указано сырье, из которого была выработана продукция, - уточнили в ведомстве.

Предприятие нарушило закон о безопасности пищевой продукции, а также ряд обязательных требований. Россельхознадзор выдал предостережение.