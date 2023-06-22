Под Волгоградом «Лада Гранта» вылетела с дороги и перевернулась

«Лада Гранта» вылетела с дороги и перевернулась Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области за минувшие сутки произошла лишь одна авария с пострадавшим. На трассе в Камышинском районе перевернулась «Лада Гранта». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, 39-летний водитель не справился с управлением на 543 километре автодороги Сызрань – Саратов – Волгоград.

- Не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием, - уточнили в полиции региона.

Мужчина чудом остался жив. Проезжавшие мимо очевидцы вызвали «скорую», пострадавшего госпитализировали в медучреждение. Сотрудники ГАИ напоминают автомобилистам о правилах дорожного движения.