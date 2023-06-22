На Мамаевом кургане в Волгограде прошла акция «Завтра была война»

Фото: пресс-служба АВО.

В ночь с 21 на 22 июня на Мамаевом кургане в Волгограде прошла патриотическая акция «Завтра была война», в которой приняли участие губернатор Андрей Бочаров, силовики, представители власти, духовенства, курсанты МВД, различные делегации. Не все горожане и туристы смогли попасть на главную высоту России, да и общественный транспорт там не останавливался.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, акцию посетили более 2,5 тысяч человек.

- Участники с зажжёнными свечами прошли от подножия Мамаева Кургана к монументу «Родина-мать – зовёт!», возложили цветы и венки к Вечному огню в пантеоне Славы, - уточнили в администрации региона.

Отметим, что праздничные мероприятия, связанные с памятной датой, пройдут во всех районах области (подробнее).