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НовостиОбщество21 июня 2023 16:20

8 выпускников в Волгоградской области сдали на 100 баллов обществознание на ЕГЭ-2023

Обществознание оказалось самым популярным предметом у волгоградцев
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Волгоградские выпускники предмет за предметом показывают ошеломляющие результаты

Волгоградские выпускники предмет за предметом показывают ошеломляющие результаты

Фото: Мария ЛЕНЦ

Восемь волгоградских выпускников получили максимальный балл по обществознанию на ЕГЭ в этом году. На этот раз отличились ученики из школ Волгограда, Волжского, Фроловского и Новониколаевского района. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщает комитет образования Волгоградской области.

100 баллов набрали ученики лицеев №3, 8, 11, гимназии №1 и школы №54 в Волгограде, лицея №1 города Волжского, Зеленовской школы Фроловского района и Новониколаевской школы №2 Новониколаевского района.

Стоит отметить, что обществознание – один из самых популярных предметов по выбору, чаще выбирали только профильную математику. В 2023 году его сдавали почти четыре тысячи выпускников Волгоградской области.