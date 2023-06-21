8 выпускников в Волгоградской области сдали на 100 баллов обществознание на ЕГЭ-2023

Волгоградские выпускники предмет за предметом показывают ошеломляющие результаты Фото: Мария ЛЕНЦ

Восемь волгоградских выпускников получили максимальный балл по обществознанию на ЕГЭ в этом году. На этот раз отличились ученики из школ Волгограда, Волжского, Фроловского и Новониколаевского района. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщает комитет образования Волгоградской области.

100 баллов набрали ученики лицеев №3, 8, 11, гимназии №1 и школы №54 в Волгограде, лицея №1 города Волжского, Зеленовской школы Фроловского района и Новониколаевской школы №2 Новониколаевского района.

Стоит отметить, что обществознание – один из самых популярных предметов по выбору, чаще выбирали только профильную математику. В 2023 году его сдавали почти четыре тысячи выпускников Волгоградской области.