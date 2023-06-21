В Волгоградской области 5-летний ребенок поджег сенник и задохнулся при пожаре

Пожарные успели оперативно потушить пожар Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Трагедия произошла в Нехаевском районе Волгоградской области. Пятилетний мальчик поджег помещение, в котором хранилось сено, но в пожаре угорел сам. Произошло это 17 июня около в 18.11, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

— Горела хозяйственная постройка пять на шесть метров по всей площади, — уточнили в пресс-службе главка МЧС.

Пожар удалось ликвидировать в 18.45. На месте возгорание обнаружили зажигалку и тело мальчика. Где в это время были родители ребенка – большой вопрос.

В Урюпинском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».