В Волгограде 22 июня временно отключат электричество в 5 районах

Электричества не будет на десятках улиц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за плановых ремонтов на электросетях без электричества, сплитов, телевизоров и потекшими холодильниками 22 июня 2023 года останутся жители пяти районов Волгограда. Отключения света затронут Центральный, Дзержинский, Ворошиловский, Дзержинский и Советский районы, но не целиком, а отдельных их улицы, сообщили в «Россети Юг».

На Тракторном в четверг с 9.00 до 17.00 обесточат дома на улицах по адресам: ул. С.Перовской, 2, ул. Кристальная, 1-23, 31, 31а, 35-39, 39а, 2-8, 16-20, 20а, 26-30, 36-40, 27а, 29а, ул. Верхняя, 7-13, 21, 23, 27-47, пер. Воздушный, 4-12, 16, 18.

В центре Волгограда в планах на отключение электричества стоят дома на трех улицах с 9.00 до 17.00: ул. Аракская, 29-35, ул. Безымянная, 1, ул. Хорошева, 20.

В Дзержинском районе отключения света в четверг пройдут в два этапа. С 9.00 до 15.00 страдать без холодильников и прочих электроприборов будут жители: ул. Толбухина, 10, 12 и ул. Кунцевская, 5. С 9.00 до 17.00 отключения будут более масштабными и затронут дома по адресам: улицы Азовская, Березовская, Быковская, Енотаевская, Грузинская, Двинская, Дорожная, Карская, Каспийская, Ленская, 58, 41-53а, Ткачева, 25, Севастопольская, №39-43, 43а, 45, 45а, 47-51, 38-42, 42а, 46-58, 57-61, 57а, Черноморская, 90-94 и 85-89.

В Ворошиловском районе 22 июня 2023 с 9 утра до 17 часов локальный блэкаут объявят на: ул. Баррикадная, 17, ул. Огарева, 21, 21а, 23, ул. Социалистическая, 27, 29, 31, ул. Козловская, 22, 24, 32, 37а, 39а.

В Советском районе Волгограда среди коммунальных страдальцев 22 июня 2023 с 14 до 17 часов окажутся жители СНТ Звезда-2 и Звезда-1, улиц: Высотная, Звездная, Окольная, Парковая, Плодородная, Ямская, а также дома на улице Волгоградской, 1-13 и 172. С 9.00 до 11.00 отключат свет на: ул. Полухина, 2/2, 2/1, пр. Университетский, 90, 92.