Салют подарят волжанам на День молодежи 2023. Фото: Кирилл ПЕНКИН

Основные события программы праздничных мероприятий на День молодежи в Волжском пройдут 24 июня 2023 года. Финальным аккордом гуляний станет праздничный салют, который прогремит в поселке Краснооктябрьский. Посмотреть фейерверк можно на берегу СНТ «Трубник». Начнется салют в Волжском на День молодежи 24 июня 2023 в 20.00, сообщили в мэрии.

До этого с самого утра на берегу в поселке Краснооктябрьский в Волжском День молодежи будут отмечать большим спортивным фестивалем на воде. В программе с 11 утра заплывы на аквабайках и байдарках, фестиваль красок, йога на SUP-бордах и пенная вечеринка для детей. Завершит праздничный день салют, который можно будет посмотреть довольно рано для наших мест - в 20.00.

Полная программа праздника на День молодежи в Волжском здесь.

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