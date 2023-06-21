В Волгограде прокуратура через суд обязала мэрию отремонтировать проезды у школ

Вот такие ямы по пути в школу. Фото: прокуратура региона.

Краснооктябрьский районный суд Волгограда по требованию прокуратуры обязал администрацию города-героя привести в порядок внутриквартальные проезды рядом с тремя образовательными учреждениями. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры региона, мэрия обязана отремонтировать разбитые участки дорог на проспекте Ленина, 117, на улицах 39-й Гвардейской, 18 и Репина, 13.

- Эти внутриквартальные проезды находятся в неудовлетворительном состоянии, имеют многочисленные повреждения покрытия, что препятствует нормальному движению транспортных средств, создает аварийные ситуации, - уточнили в надзорном ведомстве.

Суд решил, что мэрия обязана привести дороги в порядок согласно требованиям ГОСТа. Постановление пока не вступило в силу, его можно оспорить.