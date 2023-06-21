В Волгограде на Мамаевом кургане зажгли лампады накануне Дня памяти и скорби

Фото: музея-панорамы «Сталинградская битва»

Сегодня, 21 июня, а главкой высоте России – Мамаевом кургане в Волгограде – в преддверии Дня памяти и скорби зажгли лампады от Вечного огня. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе музея-панорамы «Сталинградская битва», капсулу с огнем уже в ближайшее время доставят в Московскую область в Патриарший собор, где от огня из города-героя зажгут 1418 свечей, символизирующих количество дней войны.

Отметим, что в акции участвовал Почетный караул во главе с Григорием Лазаревым. Командир зажег факел от Вечного Огня. Также на мероприятии присутствовали ветераны, общественники, СМИ, гости.

- Торжественная церемония завершилась Минутой молчания в память о всех павших в годы Великой Отечественной войны, - добавили в пресс-службе музея-панорамы.