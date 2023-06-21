Под Волгоградом судят истязавшую 3-летнего племянника тетю Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области судят 31-летнюю женщину, которая истязала трехлетнего племянника. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, инцидент случился в поселке Нижние Черни Котельниковского района. Мальчик остался с родно тетей, пока его мама находилась в больнице. В марте 2023 года женщина присматривала за малышом.

- При этом, будучи недовольной поведением малолетнего племянника, обвиняемая, находясь наедине с ребенком, избивала его, пытаясь таким образом успокоить мальчика, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

След побоев заметил отец мальчика. Ребенка госпитализировали в больницу и оказали медицинскую помощь. Женщине грозит наказание по статье 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица).