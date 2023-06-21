В Волгограде предупредили любителей суши и роллов о вероятности глистов и отравлении

Поедание суши может обернуться тяжелыми последствиями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Блюда японской кухни на русский лад могут быть опасны для здоровья. С наступлением лета возникает риск отравления от суши и роллы, так как они не подвергаются термической обработке. Об этом рассказали специалисты Роспотребнадзора.

При употреблении некачественных или испорченных суши и роллов возникает риск отравления и гельминтозов.

Большая часть суши и роллов делаются из сырых продуктов, поэтому, покупая в магазине готовые роллы, стоит обратить внимание на условия хранения. Упаковка не должна быть вздутой и со следами подтеков. Использовать приобретенную продукцию в течение указанного на этикетке срока годности.

Также нужно обратить внимание на наличие маркировки, а место общественного питания с японской едой должна иметь документы, подтверждающее соответствие требованиям.