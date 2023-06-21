В Волгоградской области 24 июня не будут продавать алкоголь

На алкоголь в магазинах введут полный запрет. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На День Молодежи 24 июня 2023 по всей Волгоградской области не будут продавать в магазинах алкоголь. Полный запрет на продажу пива и различных спиртных напитков в розницу будет действовать на всей территории региона в течение всех суток. На кафе и рестораны ограничения не распространяются.

Вводят «сухой закон» в регионе согласно закону Волгоградской области от 15 марта 2019 17-ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции…» на все детские праздники. К ним власти отнесли не только последний звонок, День защиты детей, День знаний, но и День молодежи. Цель – уменьшить количество «пьяных бантиков» на улицах.

Кроме того, алкоголь не будут продавать вблизи мест проведения массовых мероприятий в Волгограде 23 и 24 июня 2023 года. Также ограничения на спиртное будут действовать в Волжском и в Камышине - 25 июня 2023 года с 16.00 до 21.00 возле парка Комсомольцев-добровольцев.