В Волгограде 21 июня отменят остановку на Мамаевом кургане

На Мамаевом кургане пройдут памятные акции. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде в канун годовщины начала Великой Отечественной войны пройдут памятные акции на Мамаевом кургане – «Свеча памяти» и «Завтра была война». Будет много людей, гостей. Из-за этого вечером 21 июня 2023 года общественный транспорт не будет делать остановку на Мамаевом кургане, сообщили в мэрии.

- 21 июня с 21.00 до 22.00 общественный транспорт будет следовать по Первой продольной магистрали в сторону Ворошиловского района без остановки на «Мамаевом Кургане», рассказали в мэрии.

Тем временем, вход на сам мемориал на Мамаевом кургане тоже ограничат – с 19 до 23 часов. Сделали это для обеспечения безопасности.

В выходные в Волгограде будет насыщенная программа - молодежный фестиваль, концерт звезд и салют. Часть гостей фестиваля будут и на кургане.