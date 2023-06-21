В Волгограде момент наезда таксиста на пенсионерку на Рабоче-Крестьянской попал на видео

В Волгограде таксист при повороте на рабоче-Крестьянской сбил пенсионерку Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

69-летняя жительница Волгограда попала под колеса таксиста, когда переходила улицы Рабоче-Крестьянскую по пешеходному переходу. Авария произошла 20 июня в Ворошиловском районе около пяти вечера. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, 56-летний таксист за рулем «Лифана» ехал со стороны Профсоюзной в направлении Огарева. Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали момент наезда.

- При повороте направо совершил наезд на 69-летнюю пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - уточнили в полиции региона.

Женщина получила серьезные увечья. Его увезли в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.