В Волгограде лихач на ВАЗе насмерть задавил пешехода и скрылся Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Минувшей ночью в Ворошиловском районе Волгограда произошло жуткое ДТП – лихач за рулем «ВАЗа» на полной скорости сбил мужчину на улице Академической и скрылся. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, 27-летнего мужчину задержали, на него могут возбудить уголовное дело.

Кадры страшного ДТП попали на камеру наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как водитель легковушки на полной скорости мчится по улице и сбивает идущего по дороге мужчину.

- Легковушка, двигаясь по Елецкой со стороны Череповецкой в сторону Азизбекова, напротив дома № 125 совершил наезд на пешехода, личность которого не установлена. Водитель с места происшествия скрылся. Пешеход от полученных травм скончался на месте, - уточнили в пресс-службе полиции региона.

Проводится проверка.