В топ-5 самых дорогих в Волгоградской области вошли вакансии комбайнера и за границей

Работа есть, только для нее нужны определенные навыки. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В топ-5 самых дорогих и интересных соискателям вакансий в Волгоградской области в июне 2023 года вошли комбайнер, ученый с переездом в Китай и капитан судна в Индонезию, сообщили в службе исследований hh.ru. Сейчас средняя вилка зарплат в регионе 34,5 – 69 тысяч рублей. При этом доход от 100 тысяч в месяц сулят около 15% имеющихся вакансий, а топовые – от 200 тысяч и выше.

Так, больше всех в регионе в июне может заработать опытный комбайнер категории F. Аграриям предлагают работать вахтой в Волгоградской области на уборке кукурузы, пшеницы и подсолнуха с зарплатой от 272 тысяч в месяц и питанием.

Научного сотрудника из региона переманивает Харбинский инженерный университет. Контракт на два года на работу в китайском Циндао предполагает зарплату в 250-350 тысяч рублей. Но это предложение для кандидата наук или PhD в области физики, химии или инженерных наук. Еще одно требование – хороший английский. Работать в Индонезию за 230-300 тысяч рублей в месяц приглашают капитана-механика речных судов со знанием английского.

В Волгограде же на 200 тысяч в месяц на руки ищут директора строительной компании и на 150 тысяч – шеф-повара в ресторан.