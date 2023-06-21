В Волгограде врачи спасли девочку, проглотившую рублевую монету

На таком вертолете девочку доставили из Котово. ФОТО: Администрация Волгоградской области

Четырехлетней жительнице Котовского района Волгоградской понадобилась помощь врачей, после того как она проглотила рублевую монету. Дело приняло такой оборот, что за девочкой вылетел борт санитарной авиации скорой помощи. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Облздрава.

Малышка играла с монеткой и случайно её проглотила. Родители обратились с ребенком в центральную городскую больницу Котово, где специалисты установили, что монета застряла в пищеводе и самостоятельно выйти она не сможет.

Тогда за девочкой вылетел вертолет, который доставил ее в клиническую больницу скорой медицинской помощи № 7. Врачам-эндоскопистам смогли извлечь монетку, девочка чувствует себя хорошо и уже завтра вернётся домой.

Специалисты отмечают, что детям до трёх лет не стоит давать маленькие предметы и игрушки, которые могут быть проглочены, кроме того, маленькие предметы могут попасть в дыхательные пути. Ежегодно в больницу обращаются более 100 маленьких пациентов и в эндоскопическом отделении имеется целый стенд с подобными находками.