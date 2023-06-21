В Волгограде семейная пара организовала лабораторию на даче и торговала наркотиками через телеграм

Фото: УФСБ по Волгоградской области.

Супружеская пара из Волгограда организовала лабораторию по производству наркотиков прямо на дачном участке. Покупателей искали через телеграм. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ФСБ по Волгоградской области, задержать преступников удалось благодаря слаженной работе ФСБ и коллег из областного главка МВД.

- В ходе обыска жилого помещения обнаружены и изъяты лабораторное оборудование, прекурсоры, химические реактивы, а также готовое к сбыту вещество. Результаты проведенной экспертизы показали, что им оказалось наркотическое средство мефедрон массой 1,513 кг, - уточнили в ФСБ по региону.

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