Под Волгоградом у фермера нашли 25 кило опасной сметаны и молока

Производство молочной продукции. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В Волгоградской области обнаружили 25 кило опасной молочной продукции. На этот раз нарушения зафиксировали у фермера в Камышинском районе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Россельхознадзора, эксперты проанализировали систему «Меркурий» и выявили, что физлицо не оформил необходимые документы.

- Мониторинговой группой ведомства установлено, что на площадке физического лица имелись оформленные эВСД на молоко, сметану, творог общим весом более 25 кг без указания сырья, из которого выработана продукция, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Россельхознадзор выдал нарушителю предостережение за попытку реализовать молочку сомнительного качества.