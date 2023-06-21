«Ситиматик-Волгоград»: ответ на публикации СМИ

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

С вечера 19 июня в ряде региональных средств массовой информации (СМИ) вышли публикации, информирующие население, что муниципальные коммунальные службы г. Волгограда вплотную взялись за расчистку замусоренных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), якобы выполняя работу регионального оператора «Ситиматик-Волгоград».

При внимательном изучении каждой такой публикации и прилагаемых фото- и видеоматериалов видно, что в большинстве случаев речь идет о захламлении территории вокруг контейнерных площадок отходами, не относящимися к ТКО и не входящими в норматив накопления потребителей: ветками, спилами деревьев или кустарников, отработанными автомобильными шинами, строительными отходами, что свидетельствует о недобросовестном действии лиц или организаций, осуществивших сброс таких отходов на контейнерную площадку.

В связи с этим региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Ситиматик-Волгоград» считает необходимым в очередной раз напомнить жителям, что ветки, автомобильные шины, строительные отходы не относятся к ТКО. Их вывоз, а также уборка контейнерных площадок и прилегающей к ним территории не входит в обязанности регионального оператора в связи с установленными действующим законодательством правилами и нормами в сфере обращения с ТКО.

В рамках своих полномочий ООО «Ситиматик-Волгоград» обеспечивает сбор, транспортирование, обработку и захоронение только тех отходов, которые образуется в результате жизнедеятельности людей в жилых помещениях, а также товаров, утративших свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд (в соответствии с №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также согласно разъяснениям Министерства природных ресурсов и экологии РФ). Растительные отходы, которые образуются при уходе за древесными насаждениями, не входят в нормативы накопления ТКО для потребителей.

Мусорные контейнеры и площадки предназначены для сбора исключительно ТКО – только такой мусор может быть помещен в контейнер. Оплачиваемая населением услуга «Обращение с ТКО» не включена в затраты регоператора по сбору и вывозу веток, обрези, спилов деревьев, строительного мусора, старых автопокрышек. Главное правило в отношении данного вида отходов таково: кто такой мусор образует, тот и обязан его утилизировать. Это может быть управляющая компания, районная администрация или граждане.

Таким образом, вывоз веток, спиленных деревьев, строительных и других видов отходов входят в зону ответственности организаций (управляющей организации, ТСЖ и т.д.), осуществляющих содержание контейнерных площадок, и подлежат вывозу по отдельному договору с компанией, имеющей соответствующую разрешительную документацию по нерегулируемой цене.

Позиция журналистов сетевого издания «В1.ру», изложенная следующим образом: «В мэрии предвидели ошибки регоператора и заранее закупили измельчитель для крупного мусора. Работа по ликвидации порубочных остатков и расчистка захламленных контейнерных площадок организована муниципальными коммунальными службами в связи с тем, что региональный оператор по обращению с ТКО не справляется с объемами отходов, предназначенных к вывозу» свидетельствует исключительно о незнании законодательства и нежелании слышать альтернативное мнение, при этом преподносит деятельность регионального оператора «Ситиматик-Волгоград в негативном формате. Уважаемые журналисты, обращаем внимание, что вывоз ботвы, листвы, обрези, опиленных ветвей и спилов деревьев, строительного мусора, старых автопокрышек не является обязанностью регионального оператора по обращению с ТКО. Кроме того, на вашем фото представлен не измельчитель для крупного мусора, а измельчитель (дробилка) для ветвей деревьев.

Обращаем внимание, что на фото, опубликованном информационным порталом «НовостиВолгограда.ру» представлена специализированная техника с манипулятором – «ломовоз», которая принадлежит региональному оператору «Ситиматик-Волгоград». В статьях отмечается, что собранные отходы муниципалитет складывает в контейнеры, которые будут вывезены региональным оператором.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Следует сказать, что «Ситиматик-Волгоград» на постоянной и безвозмездной основе принимает участие в социальных экологических мероприятиях (месячинки по благоустройству территории Волгограда, различные субботники с элементами раздельного сбора мусора, экоакции, такие как «День елки», «Чистые игры», «Вода России», «День реки», «Утилизация старых автомобильных шин» и др.), а также оказывает безвозмездную помощь районным администрациям Волгограда в предоставлении техники для ликвидации несанкционированных свалок.

Ранее компанией «Ситиматик-Волгоград» была проделана огромная работа, проводимая в рамках социального партнерства с администрациями районов и города. В СМИ об этом нами не заявлялось, но в связи со сложившейся ситуацией компания приведет статистические данные. Так в период с 1 марта по настоящее время силами ООО «Ситиматик-Волгоград» в рамках имеющихся соглашений с уполномоченными структурами администрации Волгоградской области с территории г. Волгограда на безвозмездной основе был произведен вывоз отходов, не входящих в состав ТКО. С территории районов города вывезено 2208 м3 растительных, строительных и других видов отходов: Тракторозаводский район (135), Краснооктябрьский район (408), Дзержинский район (940), Центральный район (190), Ворошиловский (130), Советский район (64), Кировский район (138), Красноармейский район (203). Вывезено и передано на обработку Волжскому шиноремонтному регенеративному заводу порядка 350 м3 автомобильных покрышек, утративших свои потребительские свойства

Стоит отметить, что когда проводилась вышеуказанная работа, муниципалитет не сообщал об этом во все средства массовой информации, в отличии от ситуации, которую мы видим на сегодняшний день.

Например, на нижеприведённом фото (г. Волгоград, ул. Курская, д.1) видно, что работа по зачистке территории проводилась совместными усилиями с помощью 2 единиц спецтехники и компании «Ситиматик-Волгоград».

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Компания «Ситиматик-Волгоград» выражает надежду на дальнейшее честное и объективное изложение и без того не простой ситуации, которая сложилась из-за изменения режима приема отходов на объектах обработки ТКО Группы Компаний «Чистый город», ввиду чего и возникли трудности с транспортированием отходов с мест накопления. Напомним, что спецтранспорт регионального оператора с конца апреля ежедневно простаивает в огромных очередях для выгрузки отходов.

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