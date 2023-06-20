В Волгограде вручили медали за 12 участникам специальной военной операции

Награждение прошло в торжественной обстановке. ФОТО: пресс-служба музея-панорама "Сталинградская битва"

Сегодня, 20 июня, в Волгограде в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» 12 бойцам специальной военной операции за мужество и самоотверженность. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Отличившиеся при выполнении боевых заданий бойцы получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отвагу» и часы от губернатора Волгоградской области.

В торжественной обстановке награды вручили временно исполняющий обязанности военного комиссара Волгоградской области полковник Сергей Юдин и заместитель Губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов.