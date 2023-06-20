В Волгограде члены ОПГ получили 22 года колонии на троих за продажу огнестрельного оружия

ФОТО: кадр из оперативной съемки ФСБ по Волгоградской области

В Краснослободске под Волгоградом вынесли приговор трем участникам преступной группировки, занимающейся незаконным сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области.

В домах у трех активных участников ОПГ были найдены и изъяты: револьвер системы Нагана, пистолет кустарного производства с прибором для бесшумной стрельбы, 682 боеприпаса различного калибра, более 20 основных и составных частей огнестрельного оружия, а также бездымный порох массой более 350 граммов, мобильные телефоны и флешки.

Краснослободский районный суд Волгограда признал виновными участников ОПГ. Все они получили разные сроки в колонии общего режима: Колотилин М.А. получил 9 лет, Денисов Ю.Ф. - 8 лет, а Иволгину А.А. – 5,5 лет. Не согласившись с приговором, мужчины попытались обжаловать решение суда, но в результате он смягчил наказание лишь на 2 месяца приговоренному Денисову. У всех остальных сроки остались теми же.

Приговор вступил в законную силу.