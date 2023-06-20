В Волгограде 21 июня отключат электричество в трех районах

В большинстве домов света не будет весь рабочий день. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Из-за плановых ремонтов энергетиков на электросетях в Волгограде в среду, 21 июня 2023 года, в списках адресов на отключение электричества окажутся отдельные улицы в трех районах - Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском. Часть жителей не сможет включить свет, электроприборы, сплиты и останется без холодильников всего на пару часов, большинство – на весь день, сообщили в «Россети Юг».

В Дзержинском районе Волгограда в среду на два часа – с 10.00 до 12.00 - обесточат дома на улицах: Больничная, 31, 34; Мезенская, №1-9, 13, 13а, 15, 17, 6, 8, 8а, 12-20, Новорядская, №4-36, 32а, 15, 19-47, 40-46, 58-66; Сальская, №15-33, 16, 18а, 18, 20а, 20-26, 30; Продольная, №3а, 5-9, 8, 10, Чапаева, №74, 75, а также в переулках: Костромском, 15, 17, 20; Квартальном, 11, 11а.

В Краснооктябрьском районе локальный блэкаут 21 июня с 9 до 17 часов планируют на улицах: Жданова, 2-22, 5-43, Ломоносова, 3, 5а, 5-41, 10а, 10-36, 18/1, 36а, 47, 40, 46, 48, 52, 55, Смирнова, 2-16, 1а, 1-19, Типографская, 1, 3, 3а, 5-37, 4-32, 32а, 34, 34а, 36-40, Узловая, 14, 14а, а также в переулках Смирнова, 2, 4, 1-7 и Вязниковском, 3-7 и 24-28.

На Тракторном 21 июня 2023 года среди коммунальных страдальцев без света окажутся с 9.00 до 17.00 жители шести улиц: Верхняя, №7-13, 21, 23, 27-47, Дзержинского, №25-29, Жолудева, 14, Кристальная, 1-23, 31, 31а, 35-39, 39а, 2-8, 16-20, 20а, 26-30, 36-40, 27а, 29а, С. Перовской, 2, переулка Воздушный, №4-12, 16, 18.