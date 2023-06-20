В Волгограде водителю снегоуборочной машины дали 5 лет тюрьмы за смерть пешехода

Суд вынес приговор. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сегодня, 20 июня, Красноармейский районный суд Волгограда приговорил водителя снегоуборочной машины к пяти годам колонии за смерть пешехода и оставление места ДТП. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, смертельная авария произошла в декабре 2021 года на улице 40 лет ВЛКСМ. Мужчина ехал со стороны улицы Командира Рудь в направлении улицы Моцарта.

- Не заметив пешехода, подсудимый совершил на него наезд. Осознав произошедшее, вместо оказания помощи потерпевшему, мужчина скрылся с места ДТП. В результате от полученных травм 50-летний пешеход скончался на месте происшествия, - уточнили в ведомстве.

Мужчина так и не признал свою вину, однако следствие собрало достаточно доказательств его причастности к гибели человека. Решение еще не вступило в силу.