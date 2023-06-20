В Волгограде обманувшему 10 пенсионеров мошеннику дали 3,5 года тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 июня Центральный районный суд Волгограда осудил 24-летнего мошенника, ограбившего 10 пенсионеров на более 4 млн рублей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры региона, молодому человеку дали 3,5 года колонии общего режима. Он действовал в составе ОПГ. Злоумышленники звонили жертвам и сообщали о том, что якобы их родные попали в ДТП и требуется определенная сумма.

- Подсудимый в ОПГ выполнял роль курьера, приезжая и забирая денежные средства по указанным соучастниками адресам. В дальнейшем часть денег мужчина забирал себе, а оставшиеся средства перечислял сообщникам, - уточнили в надзорном ведомстве.

Мужчина признал вину частично. Помимо срока он выплатит потерпевшим нанесенный ущерб. В отношении остальных фигурантов проводится расследование.