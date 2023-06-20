Волгоградец ударил ножом соседа в лифте и спрятался от полиции под своей кроватью

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Странная криминальная история произошла в Тракторозаводском районе Волгограда. 19 июня житель многоквартирного дома совершил покушение на своего 40-летнего соседа, а потом прятался у себя в квартире под кроватью. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

- Пострадавший мужчина с колото-резаным ранением брюшной полости поступил в больницу. О данном факте медицинскими работниками было сообщено в дежурную часть полиции, - рассказали в главке.

Полицейским удалось установить, пострадавший поссорился со своим соседом, который был в состоянии алкогольного опьянения. Причиной конфликта стало захламление общего балкона. Продолжая оскорблять друг друга, они зашли в лифт. Подозреваемый достал из кармана кухонный нож и ударил им оппонента в живот, а потом вышел из лифта и пошел в свою квартиру.

Прибывшие в квартиру 41-летнего ранее судимого волгоградца полицейские обнаружили его под кроватью. Он сознался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Мужчине грозит лишение свободы до 10 лет лишения свободы.