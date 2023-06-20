Под Волгоградом ревнивая женщина сожгла дом ушедшего от нее мужа

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Ольховского района разбираются в непростом конфликте между бывшими супругами. Накануне, 19 июня, 60-летняя женщина из ревности сожгла дом 54-летнего бывшего мужа, который не захотел к ней вернуться. Он и сам подлил масла в огонь – сообщил о предстоящем браке с другой.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в тот день пенсионерка пришла домой к мужчине и уговаривала снова жениться на ней. Однако у потерпевшего были совсем другие планы.

- Мужчина категорично отказался и сообщил, что скоро женится на другой женщине. Желая отомстить, подозреваемая пригрозила сжечь их совместное жилище, однако потерпевший не воспринял её слова всерьёз и ушел, - уточнили в полиции региона.

Мстительная женщина взяла кастрюлю, сложила в нее ветошь и подожгла. Соседи вовремя заметили огонь, вызвали спасателей. Ревнивицу задержали, она во всем созналась. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.