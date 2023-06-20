В Волгограде мэрия разгребает утонувшие в мусоре дворы

Свалки зачищают по всему городу. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде муниципалитет разгребает утонувшие в мусоре дворы и улицы, и приводит в порядок контейнерные площадки. Причин две, поясняют в мэрии, - нерасторопность регоператора и скопление обрезанных веток, которые в его ведении не находятся. Только за выходные в областном центре вывезли с 30 стихийных свалок более 300 кубометров растительного и порядка 340 кубометров иного мусора.

- Регоператор не вывозит на полигоны ветки и порубочные остатки, поскольку их в соответствии с действующим порядком граждане должны утилизировать самостоятельно, - поясняют в администрации Волгограда.

Зачастую свалки вырастают до таких нескромных размеров, что спецтехника даже не может подъехать к контейнерам. Муниципальные службы хоть и убирают площадки, утилизировать их за счет городского бюджета не собираются. Мусор складывают в контейнеры, вывозить его будет регоператор. А вот срубленные ветки в выходные вывезли из множества дворов во всех районах.