В Волгоградскую область 21 июня вернутся дожди и грозы

Практически тропический ливень обрушится на регион Фото: Олег УКЛАДОВ

Не успели жители Волгоградской области отдохнуть от дождей и гроз, которые прошли почти во всех районах региона, как синоптики обещают возвращения антициклона. В этот раз осадки хлынут с неба уже в среду, 21 июня 2023 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

На территории региона синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный со скоростью 8-13 м/с. При этом температура воздуха ночью опустится до +12...+17 градусов, при прояснении возможно понижение до +7. Днем столбик термометра поднимется до +25 градусов, а в отдельных районах будет +30.

В областной столице также днем 21 июня пройдет дождь, синоптики обещают и грозу. Ночью похолодает до +13...+15, днем воздух прогреется до +25...+27.