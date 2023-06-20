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НовостиОбщество20 июня 2023 10:59

В Волгоградской области похоронили героически погибшего на СВО мобилизованного Владислава Венецкого

Бойца проводили в последний путь с почестями
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Владу Венецкому было 24 года. Фото: Сергей Чумаков

Владу Венецкому было 24 года. Фото: Сергей Чумаков

В ходе СВО героически погиб мобилизованный из Волгоградской области 24-летний Влад Венецкий. 20 июня 2023 года бойца проводили в последний путь на родной земле с военными почестями. Печальное известие сообщил глава Котовского района Сергей Чумаков.

- В свои неполные 25 лет он был настоящим героем, сильным и мужественным человеком, готовым стеной стоять за свою страну. Память о нем будет всегда жить в наших сердцах, - рассказал глава района о героически погибшем земляке.

Похоронили Влада Венецкого под военный оркестр и троекратные оружейные залпы в присутствии руководства района, комиссариата, близких и земляков.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким Владислава Венецкого и всех погибших в ходе специальной военной операции.