В Волгограде аферистам дали 6 лет на двоих за мошенничество с земельным участком Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 июня Центральный районный суд Волгограда вынес приговор двух аферистам, которые мошенническим путем оформили на себя земельный участок и продали за 1 миллион рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры региона, мужчины 26 и 47 лет присвоили собственность 29-летнего знакомого на улице Новоузенской.

- Фактически данный земельный участок являлся собственностью Волгограда и никому не предоставлялся. Впоследствии данный земельный участок продан сообщниками за сумму порядка 1 миллиона рублей, - уточнили в надзорном ведомстве.

Молодому аферисту дали 4 года колонии строгого режима, его сообщнику - два года колонии общего режима. Приговор еще не вступил в силу, его можно обжаловать.