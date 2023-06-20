В Волгограде вечером 21 июня закроют Мамаев курган

Доступ на Мамаев курган закроют на 4 часа. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде вечером в среду, 21 июня 2023 года, закроют доступ на Мамаев курган. Пройти на территорию мемориального комплекса не получится из-за проведения традиционной акции в канун годовщины начала Великой Отечественной, на Площади Героев пройдет акция «Завтра была война», сообщили сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике «Сталинградская битва», в ведении которого находится главная высота России.

- 21 июня 2023 года с 19.00 до 23.00 возможно ограничение доступа на территорию Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в связи с проведением мероприятий в рамках акции «Завтра была война», - рассказали в музее.

Напомним, патриотическую акцию ежегодно проводят полицейские. К ним присоединяются другие силовые ведомства, кадеты, студенты. В этом году почтут память защитников Отечества и участники молодежного фестиваля #ТриЧетыре из разных регионов страны и с присоединенных территорий. После их ждет насыщенная программа мероприятий и два концерта российских звезд.