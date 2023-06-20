В Волгограде врачи спасают годовалую девочку, выпившую жидкий освежитель

Ребенку была оказана незамедлительная помощь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской областной больнице специалисты борются за жизнь маленькой девочки, которая выпила жидкий освежитель для помещения. Состояние ребенка, которому 1 год и 4 месяца, оценивается как удовлетворительное, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе комитета здравоохранения региона.

- После обследования у токсикологов ребенок переведен в педиатрическое отделение ВОДКБ, находится под наблюдением специалистов, - подтвердили в облздраве.

ЧП произошло накануне – в 25-ю больницу скорой помощи привезли маленькую волгоградку из квартиры в центре Волгограда. 28-летняя мать девочки не смогла уследить за ней и упустила момент, когда ребенок выпил жидкость, непредназначенную для употребления внутрь.