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НовостиПроисшествия20 июня 2023 10:12

В Волгограде врачи спасают годовалую девочку, выпившую жидкий освежитель

Ребенок выпил химическое средство в своей квартире
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ребенку была оказана незамедлительная помощь

Ребенку была оказана незамедлительная помощь

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской областной больнице специалисты борются за жизнь маленькой девочки, которая выпила жидкий освежитель для помещения. Состояние ребенка, которому 1 год и 4 месяца, оценивается как удовлетворительное, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе комитета здравоохранения региона.

- После обследования у токсикологов ребенок переведен в педиатрическое отделение ВОДКБ, находится под наблюдением специалистов, - подтвердили в облздраве.

ЧП произошло накануне – в 25-ю больницу скорой помощи привезли маленькую волгоградку из квартиры в центре Волгограда. 28-летняя мать девочки не смогла уследить за ней и упустила момент, когда ребенок выпил жидкость, непредназначенную для употребления внутрь.