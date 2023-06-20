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НовостиПроисшествия20 июня 2023 8:56

На юге Волгограда в реке нашли тело утонувшего 43-летнего мужчины

Следователи организовали проверку
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Следователи организовали проверку

Следователи организовали проверку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде во время купания утонул 43-летний мужчина. Его тело нашли в Волге в Красноармейском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, погибший пришел на пляж 18 июня, нырнул в воду и не смогу выбраться. Скорее всего, он был нетрезв. Очевидцы сообщили об этом в экстренные службы.

- Накануне его тело обнаружено водолазами в ходе проведения поисковых мероприятий. Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначено проведение судебных экспертиз, - уточнили в следкоме региона.

По предварительной информации, мужчина умер от асфиксии, криминальных следов на теле нет. Организована проверка.