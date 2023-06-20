В Волгограде могут вернуть летнее и зимнее время

На рассмотрение законопроект попадет 21 июня Фото: Олег УКЛАДОВ

В Госдуму готовятся внести на рассмотрение закон о возврате перевода стрелок часов дважды в год. Подобная инициатива будет предложена 21 июня. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Депутат устроил среди своих подписчиков опрос «Поддерживаете ли вы использование летнего времени с конца марта по октябрь?». На данный момент проголосовали 6 тысяч пользователей, голоса разделились 63% против, 37% за.

Напомним, что с 2014 года россияне живут по постоянному зимнему времени, с за 3 года до этого действовало постоянное летнее время. А до 2011 года все жители страны переводили стрелки часов два раза в году на летнее и зимнее время.

А вот в Волгоградской области уже дважды меняли часовой распорядок. Сначала на референдуме жители региона выбрали местное время, но через некоторое время вернули все обратно и теперь область живет по московскому времени.