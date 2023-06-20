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НовостиПроисшествия20 июня 2023 7:34

В Волгограде трое подростков напали с ножом на двух случайных прохожих

СК решает вопрос о возбуждении уголовного дела
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

СК решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде трое подростков 14, 15 и 16 лет могут стать фигурантами уголовное дела из-за нападения на двух мужчина с целью грабежа. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, это произошло ночью 18 июня на улице Розы Люксембурга рядом с домом №1 в Кировском районе.

- Трое несовершеннолетних с целью завладения чужим имуществом, используя перцовый баллончик и нож, напали на двух мужчин, одному из которых в последующем удалось убежать. Повалив 43-летнего мужчину на землю, несовершеннолетние стали активно угрожать ему ножом, - рассказали в следкоме региона.

Затем подростки ранили потерпевшего, забрали телефон и сбежали. Двоих удалось задержать по горячим следам, поиски третьего нападавшего продолжаются. Несовершеннолетним может грозить срко по статье 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).