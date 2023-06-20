В Волгограде комиссия проверит места для отдыха на пляжах

Пляж на Тулака. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Специальная комиссия перед открытием проверит пляжи в пяти районах Волгограда на безопасность. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации, сейчас специалисты готовят площадки у воды для отдыха. водолазы обследуют дно, вместе с тем обустраивается инфраструктура. Так, на пляже на Тулака уже поставили кабинки для переодевания, биотуалеты и навесы от солнца.

- Аналогичные работы проводятся в Красноармейском, Тракторозаводском и Центральном районах. По завершении всех работ межведомственная комиссия проверит площадку на соответствие требованиям, предъявляемым к организации мест отдыха у воды, - уточнили в мэрии.

Вместе с тем решающее слово будет за Роспотребнадзором, который проверяет качество воды. Если в пробах воды, почвы и воздуха обнаружат опасную инфекцию, то купание официально будет запрещено.