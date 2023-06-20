Волгоградцев приглашают в ЦПКиО на бесплатные занятия йогой

Фото: ЦПКиО.

Ритм современной жизни порой выбивает из состояния внутреннего покоя, особенно в большом городе. Жителей Волгограда приглашают на бесплатные занятия йогой с профессиональным тренером, который поможет восстановить внутреннюю и физическую гармонию. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru директор Центрального парка культуры и отдыха Андрей Еркин, тренировки будут проходить два раза в неделю на поляне перед главной сценой в вечернее время.

Парк очень располагает для подобных занятий: вокруг много зелени, вид на Волгу, свежий воздух.

- Проводить тренировки будет профессиональный тренер. Все, что нужно - спортивная одежда и коврик. А если нет коврика - можно бесплатно взять плед в мастерской «Подворье», - уточнил директор парка Андрей Еркин.

Расписание: каждый вторник и четверг в 18.30.