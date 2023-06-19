Банд’Эрос и 5sta family выступят на гала-концерте фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде

Дискотека и основные гуляния пройдут на Центральной Набережной Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Список знаменитостей, которые выступят на фестивале #ТриЧетыре в Волгограде, продолжает расширяться. Перед волгоградцами на гала-концерте выступят Чина, Банд’Эрос и 5sta family. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе мэрии города-героя.

Также, 24 июня пройдт зажигательная дискотека под треки DJ «Грув». Завершится праздник фейерверком.

Напомним, что в день открытия на фестивале выступит видеоблогер и исполнитель хита "Ягода-малинка" певец Хабиб, также запланированы выступления Мари Краймбрери, Анет Сай, и бывшая участница групп «Ассорти» и «#2Маши» Мария Зайцева.