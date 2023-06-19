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НовостиНедвижимость19 июня 2023 15:42

Жителей Волжского оставят без воды 20 июня

Отключения затронут только две улицы
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
На время отключений, волжан обеспечат водой с подвозкой

На время отключений, волжан обеспечат водой с подвозкой

Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Во вторник, 20 июня, в городе Волжском Волгоградской области с 9.00 до 17.00 будет приостановлена подача холодной воды. Правда, затронет эта проблема не весь город-спутник, а всего лишь несколько домов по двум улицам. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе администрации Волжского.

Так воды не будет в домах №№ 7, 9, 17, 19 по улице Советской и в домах №№ 13, 19а, 21 по улице Энгельса. Отключения связаны с необходимостью проведения восстановительных работ по замене аварийного участка на водоводе.

На время отключения воды к домам будет осуществляться подвоз питьевой воды водовозкой до тех пор, пока не возобновится подачи воды.