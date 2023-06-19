В Волгограде 20 июня отключат электричество в 5 районах

В большинстве случаев отключения продлятся весь рабочий день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Без света, сплитов, подзарядки гаджетов и прочих удобств из-за плановых ремонтов энергетиков на электросетях во вторник останутся жители пяти районов Волгограда. В списках адресов на отключение электричества сотни домов Красноармейского, Кировского, Советского. Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов областной столицы, сообщили в «Россети Юг».

Жителям Красноармейского повезло: 20 июня с 9 до 17 часов обесточат лишь одну улицу - Ленинаканскую, дома №1-49 и 2-50.

В Кировском в этот день локальный блэкаут объявят также с 9.00 до 17.00 на семи улицах частника: ул. Алычевая, 47-57и 46-52, ул. Бытовая, 1 и 2, ул. Катальповая, 27-47 и 46-50, ул. Лавровая, 8, ул. Шелковичная, 34-36, ул. Окружная, 11, 25-33, 26-42 и ул. Сокольниковская, 1.

В Советском районе также весь день – с 9 утра до 17 часов – света не будет в домах на улице Палиашвили под номерами 86-150, 88а, 88б, 90а, 132а, 181б, 135-205, 138а, 144а, также отключения затронут улицу Кирова, 2, 4, 5, 1, 3, 3а и Овсяную, 3.

Много улиц частного сектора возле Мамаева кургана останутся без элементарных удобств 20 июня 2023 года с 8.00 до 13.00 в Краснооктябрьском районе Волгограда. Света не будет по адресам: пл. Белинского, №1а-13а, 1/1, 3/1, 5/1, 4-14, 15, 15а, 15б,ул. Чайковского, №1-65, 2-42, 35а, 2а, 46-66, пер. Лермонтова, №1, 4, 5, 6, 11, 13/1, ул. Лермонтова, 5-19, 23-29, ул. Мамаевская, 23-41, 26-42, ул. Мичурина, 35-63, 63а-75, 68а-76, 64, 66, 66а, ул. Просторная, 3-15, 18/1, 18/3, 18/4, 17а-23, 4-28, ул. Ушинского, 1-13, ул. 2-я Лермонтова, 2-20, 2а, 1а, 1б.

На Тракторном во вторник среди коммунальных страдальцев окажутся с 15 до 17 часов жители домов: ул. Атласова, 16, ул. Ополченская, 44а, ул. Очаковская, 4, 13-21, пер. Ногина, 45-49, 44, 46.