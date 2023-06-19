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НовостиОбщество19 июня 2023 14:22

В Волгограде расширяют дорогу на выезде на Нулевую продольную

Пока же там сузили проезжую часть для движения автомобилей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Выезд на рокадную дорогу расширят.

Выезд на рокадную дорогу расширят.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде снова началась большая стройка на Нулевой продольной магистрали. На выезде с улицы Землянского делают дополнительную переходно-скоростную полосу протяженностью порядка 150 метров – почти до 7-й Гвардейской. А пока МУП «Северное» ведет дорожные работы, там сузили проезжую часть для движения автомобилей, сообщили в мэрии.

- Новая переходно-скоростная полоса позволит автомобильному транспорту, поворачивающему направо с улицы Землянского, безопасно продолжить движение без остановки с последующим набором скорости для встраивания в общий поток, движущийся по магистрали, - объяснили свою затею в администрации города.

Пока дорожники копают землю вдоль проезжей части. Под будущую полосу обустроят подушку из песка и щебня, потом уложат два слоя асфальта. В финале нанесут новую разметку и поставят дорожные знаки.

В этом году в Волгограде уже расшили таким же образом часть дороги на пересечении Третьей продольной и улицы Неждановой в Ворошиловском. Теперь, поворачивая с «трешки», водители могут не простаивать на перекрестке в ожидании «зеленого» сигнала светофора.