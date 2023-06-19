В Волгограде расширяют дорогу на выезде на Нулевую продольную

Выезд на рокадную дорогу расширят. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде снова началась большая стройка на Нулевой продольной магистрали. На выезде с улицы Землянского делают дополнительную переходно-скоростную полосу протяженностью порядка 150 метров – почти до 7-й Гвардейской. А пока МУП «Северное» ведет дорожные работы, там сузили проезжую часть для движения автомобилей, сообщили в мэрии.

- Новая переходно-скоростная полоса позволит автомобильному транспорту, поворачивающему направо с улицы Землянского, безопасно продолжить движение без остановки с последующим набором скорости для встраивания в общий поток, движущийся по магистрали, - объяснили свою затею в администрации города.

Пока дорожники копают землю вдоль проезжей части. Под будущую полосу обустроят подушку из песка и щебня, потом уложат два слоя асфальта. В финале нанесут новую разметку и поставят дорожные знаки.

В этом году в Волгограде уже расшили таким же образом часть дороги на пересечении Третьей продольной и улицы Неждановой в Ворошиловском. Теперь, поворачивая с «трешки», водители могут не простаивать на перекрестке в ожидании «зеленого» сигнала светофора.