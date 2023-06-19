Часть волгоградцев освободят от пени за неуплату ЖКХ

Участники СВО и их семьи получат поблажки за долги по коммуналке. Фото: Олег Укладов

В России с 13 июня 2023 года вступил в силу федеральный закон*, который освобождает от пени за неуплату ЖКХ участников специальной военной операции и членов их семей. В случае, если эта категория жителей Волгоградской области и других регионов страны в период СВО не вовремя или не полностью оплачивает коммуналку и жилье, а также капремонт, их наказывать штрафами не будут, как и отрубать воду, электричество, газ, сообщили в региональном комитете ЖКХ.

- Участники СВО и члены их семей на период участия в СВО освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) неполного внесения ими платы за жилье и коммунальные услуги, взноса на капремонт общего имущества в МКД, а также от мер по ограничению и/или приостановлению предоставления коммунальных услуг, - рассказали в ведомстве.

При этом тот же закон предусматривает и другие льготы для добровольцев. Им положена бесплатная медико-психологическая реабилитация, а также бесплатные путевки на реабилитацию в санатории после лечения в госпиталях.

*Закон от 13.06.2023 №229-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»